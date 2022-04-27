Школьникам села Мужичи Ингушетии рассказали о пагубном воздействии наркотических средств

В ходе беседы с учащимися представители властей района Беслан Цечоев и Хаваж Албаков обсудили проблему употребления наркотических и психотропных веществ в юношеском возрасте, рассказали о том, какие последствия может повлечь за собой это пагубное пристрастие.

Как отметили в администрации района, спикеры предупредили слушателей об опасности необдуманных действий, свойственных юному возрасту, которые впоследствии могут привести к совершению правонарушений и преступлений, а также могут перечеркнуть планы молодых людей на будущее.