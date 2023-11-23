Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о празднике День матери

Ведущая мероприятия, культорганизатор Ашат Хамхоева рассказала детям об истории праздника, его традициях в разных странах и о том, почему слово «мама» является одним из самых древних и важных на земле. Она подчеркнула важность подарков, сделанных для мамы своими руками и передающих теплоту и искренность чувств.

После беседы она провела мастер-класс под названием «Подарок для мамы», где каждый смог сделать для своей мамы сувенир.

Напомним, в нашей стране День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, и это время, когда каждый стремится порадовать свою маму милым подарком, сделанным своими руками.