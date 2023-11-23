Праздник

Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о празднике День матери

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошла беседа со школьниками, посвященная предстоящему празднованию Дня матери, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ведущая мероприятия, культорганизатор Ашат Хамхоева рассказала детям об истории праздника, его традициях в разных странах и о том, почему слово «мама» является одним из самых древних и важных на земле. Она подчеркнула важность подарков, сделанных для мамы своими руками и передающих теплоту и искренность чувств.

После беседы она провела мастер-класс под названием «Подарок для мамы», где каждый смог сделать для своей мамы сувенир.

Напомним, в нашей стране День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, и это время, когда каждый стремится порадовать свою маму милым подарком, сделанным своими руками.

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