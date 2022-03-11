Школьникам сельского поселения Галашки Ингушетии рассказали о подвигах прославленного летчика Ширвани Костоева

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Работники Дома культуры сельского поселения Галашки рассказали школьникам о подвигах прославленного летчика Ширвани Устархановича Костоева, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В памяти ингушского народа живут имена героев разных времен. Эти люди, появившись на свет и повзрослев на земле мужественных предков, уходили в большую жизнь, чтобы прославить свой горный край. Через всю свою жизнь они высоко пронесли факел чести, зажженный от огня отцовских очагов, не дрогнули в самых жестоких испытаниях и остались верны кодексу горца-ингуша, написанному великими судьбами прошлого. Из когорты достойнейших сынов Ингушетии был и Ширвани Устарханович Костоев.

Подвиги старшего лейтенанта Костоева, которые он день за днем вершил на фронтах Великой Отечественной войны, получили должное признание лишь спустя многие годы после его геройской гибели. В июле 1995 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Ширвани Устархановичу Костоеву было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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