Образование

Школьникам в Ингушетии рассказали о голосовании за дизайн-проекты общественных территорий

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В Карабулаке с учащимися школы № 4 обсудили основные аспекты рейтингового голосования по отбору общественных территорий, благоустройство которых намечено в 2023 году.
 

Гости, среди которых представители мэрии города и единороссы, рассказали учащимся о целях и особенностях голосования с помощью единой федеральной онлайн-платформы. Также они поделились успешными примерами благоустройства объектов на территории города за время реализации федерального проекта «Городская среда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, в Карабулаке на благоустройство в 2023 году представлены дизайн-проекты трёх общественных территорий, расположенных на улицах Зязикова, Пушкина, Балкоева.

Отмечается, что ранее проведённые преобразования значительно улучшили общественную инфраструктуру города, сделали жизнь жителей Карабулака более комфортной.

Ребята внимательно слушали выступавших, многие проявили инициативу и сразу проголосовали за объекты, которые хотят благоустроить.

В завершение мероприятия школьников призвали принять активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, ведь важно мнение каждого.

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