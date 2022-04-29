Профилактика наркомании

Школьники города Карабулака Ингушетии отвечали на вопросы антинаркотической викторины

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Учащиеся 8-10 классов пятой школы города Карабулака Ингушетии, разбившись на пять команд, отвечали на вопросы антинаркотической викторины «Кругосветка».

Оценивали ответы депутаты Народного собрания республики Ахмед Костоев, Бадрудин Олигов и Амир Льянов, инспектор ПДН капитан полиции Зара Мейриева, представитель общественного совета при региональном МВД Хусейн Амаков и руководитель центра реабилитации «Возрождение» Илез Сурхоев.

Юные участники игры, организованной аппаратом антинаркотической комиссии при администрации Карабулака, отвечали на различные вопросы, в том числе о вреде наркотиков и ответственности за их употребление. Жюри отметило эрудированность участников и хорошее знание материала. Борьба получилась яркой и интересной, отмечает пресс-служба МВД по региону.

Все представители команд-участниц получили подарки: аксессуары для мобильных телефонов, USB-накопители, тематические блокноты.

По итогам мероприятия была подчеркнута важность проведения подобных викторин и в других образовательных учреждениях, поскольку в игровой форме лучше всего закрепляются знания.

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