Школьники города Карабулака Ингушетии отвечали на вопросы антинаркотической викторины

Оценивали ответы депутаты Народного собрания республики Ахмед Костоев, Бадрудин Олигов и Амир Льянов, инспектор ПДН капитан полиции Зара Мейриева, представитель общественного совета при региональном МВД Хусейн Амаков и руководитель центра реабилитации «Возрождение» Илез Сурхоев.

Юные участники игры, организованной аппаратом антинаркотической комиссии при администрации Карабулака, отвечали на различные вопросы, в том числе о вреде наркотиков и ответственности за их употребление. Жюри отметило эрудированность участников и хорошее знание материала. Борьба получилась яркой и интересной, отмечает пресс-служба МВД по региону.

Все представители команд-участниц получили подарки: аксессуары для мобильных телефонов, USB-накопители, тематические блокноты.

По итогам мероприятия была подчеркнута важность проведения подобных викторин и в других образовательных учреждениях, поскольку в игровой форме лучше всего закрепляются знания.