Школьники Ингушетии начали писать Всероссийские проверочные работы

Отмечается, что для старшеклассников 56 общеобразовательных организаций ВПР пройдут с 1 по 25 марта. Конкретные даты проведения ВПР, как и в прошлом году, для каждого класса и предмета школы определяют самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Десятиклассники напишут географию, а обучающиеся 11-х классов проверят свои знания по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английский, немецкий или французский).

Как подчеркнули в образовательном ведомстве республики, решение относительно того, будут ли писать ВПР ученики 10-х и 11-х классов, принимает именно школа, поскольку согласно приказу в данных классах работы проходят в режиме апробации. Кроме того, выпускники выполняют ВПР только по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ.

Для учащихся 4-8-х классов ВПР пройдут с 15 марта по 20 мая 2022 года. В Ингушетии в оценочных мероприятиях примут участие более 42 тыс. учащихся начального и среднего звена.

Проверочные работы по русскому языку и математике напишут все школьники 4-8-х классов в параллели. В этот же период четвероклассники сдадут еще и ВПР по учебному предмету «Окружающий мир», а ученики 5-х классов — по биологии и истории.

Также с 15 марта по 20 мая для параллелей 6, 7 и 8-х классов пройдут работы по истории, биологии, географии, обществознанию. Ученики 7-х классов напишут еще и физику, а 8-х — работы по химии. С 1 апреля по 20 мая пройдет мониторинг качества подготовки по иностранным языкам для 7-х классов.

В текущем году есть некоторые нововведения, сообщили в Минобрнауки региона. Учащиеся 7-х классов впервые в 2022 году будут сдавать ВПР по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно. Это значит, что школа до последнего не будет знать, по какому предмету будут писать работу учащиеся того или иного класса. Информация о распределении поступит уже в период проведения ВПР в личные кабинеты школ в ФИСОКО.

Наряду с традиционной формой участия в ВПР школьники будут выполнять работу и в компьютерной форме.