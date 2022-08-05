Школьники Ингушетии написали письма военнослужащим  —  участникам СВО на Украине

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Школьники из различных городов и населенных пунктов Ингушетии написали письма своим землякам-военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, ребята выразили слова благодарности бойцам посредством рисунков, на которых изобразили мирную жизнь, флаги России и республики, военную технику, а также горные вершины и башни региона, символизирующие крепость духа и стойкость характера ингушских мужчин.

«Считаю, что очень важно, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в духе патриотизма, и тот факт, что наши земляки достойно защищают границы Родины и отстаивают интересы российского государства должен быть известен всем школьникам», — отметила глава ведомства Эсет Бокова.

По ее словам, эти добрые весточки, которые учащиеся республики подготовили для военнослужащих, помогут укрепить их дух и веру в себя, а также напомнят им о том, что дома их с нетерпением ждут с победой не только родные и близкие, но и все жители Ингушетии.

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