Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, ребята выразили слова благодарности бойцам посредством рисунков, на которых изобразили мирную жизнь, флаги России и республики, военную технику, а также горные вершины и башни региона, символизирующие крепость духа и стойкость характера ингушских мужчин.

«Считаю, что очень важно, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в духе патриотизма, и тот факт, что наши земляки достойно защищают границы Родины и отстаивают интересы российского государства должен быть известен всем школьникам», — отметила глава ведомства Эсет Бокова.

По ее словам, эти добрые весточки, которые учащиеся республики подготовили для военнослужащих, помогут укрепить их дух и веру в себя, а также напомнят им о том, что дома их с нетерпением ждут с победой не только родные и близкие, но и все жители Ингушетии.