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Школьники Ингушетии приняли участие в экологической акции

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Учащиеся второй школы Малгобека приняли участие во всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, ученики и педагоги образовательного учреждения совместно с родителями собрали около 1600 кг вторсырья.

«Надеемся, что наш пример воодушевит остальных жителей региона на участие в подобных мероприятиях, которые способствуют сохранению окружающей среды», — подчеркнул собеседник издания.

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