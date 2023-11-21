Школьники Ингушетии приняли участие в экологической акции
Учащиеся второй школы Малгобека приняли участие во всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл».
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, ученики и педагоги образовательного учреждения совместно с родителями собрали около 1600 кг вторсырья.
«Надеемся, что наш пример воодушевит остальных жителей региона на участие в подобных мероприятиях, которые способствуют сохранению окружающей среды», — подчеркнул собеседник издания.