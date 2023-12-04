Школьники Ингушетии участвуют в конкурсе «Смотри, это Россия»
Ученики гимназии номер один Назрани принимают участие во Всероссийском конкурсе «Смотри, это Россия», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе музея краеведения республики имени Тугана Мальсагова.
«Цель данного проекта — воспитание чувства патриотизма среди представителей молодежи. Каждая из команд-участниц должна записать видеооткрытку, в которой будет отражена история их родного края», — рассказал наш собеседник
По его словам, местные школьники также внесли свою лепту, записав видеоролик на тему «Ингушетия — жемчужина Северного Кавказа».
Отмечается, что в состязании участвуют дети от 6 до 18 лет (с 1 по 11 класс) из 89 регионов страны.