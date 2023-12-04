Конкурс

Школьники Ингушетии участвуют в конкурсе «Смотри, это Россия»

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Ученики гимназии номер один Назрани принимают участие во Всероссийском конкурсе «Смотри, это Россия», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе музея краеведения республики имени Тугана Мальсагова.

«Цель данного проекта — воспитание чувства патриотизма среди представителей молодежи. Каждая из команд-участниц должна записать видеооткрытку, в которой будет отражена история их родного края», — рассказал наш собеседник

По его словам, местные школьники также внесли свою лепту, записав видеоролик на тему «Ингушетия — жемчужина Северного Кавказа».

Отмечается, что в состязании участвуют дети от 6 до 18 лет (с 1 по 11 класс) из 89 регионов страны.

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