Школьники Ингушетии участвуют в конкурсе «Смотри, это Россия»

«Цель данного проекта — воспитание чувства патриотизма среди представителей молодежи. Каждая из команд-участниц должна записать видеооткрытку, в которой будет отражена история их родного края», — рассказал наш собеседник

По его словам, местные школьники также внесли свою лепту, записав видеоролик на тему «Ингушетия — жемчужина Северного Кавказа».

Отмечается, что в состязании участвуют дети от 6 до 18 лет (с 1 по 11 класс) из 89 регионов страны.