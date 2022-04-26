Школьники из Ингушетии смогут побороться за 50 путевок в летний лагерь «Орленок»

«Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в «Орлёнок». Скорее присылайте свои работы, времени осталось мало. Срок до 1 мая. Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее. На своём примере покажите, что экология — дело каждого», — цитируют в ведомстве главу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлану Радионову.

Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдёт с 30 мая по 19 июня.

Самые активные участники премии смогут изучить побережье Черного моря, узнать флору и фауну этой территории, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-классы с федеральными экспертами.

В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте www.экологияделокаждого.рф. Творческие работы принимаются в девяти номинациях: две командные — «Экосемья» и «Экошкола», и семь индивидуальных — «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».