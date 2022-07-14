Школьники из лагеря «Нефтяник» Ингушетии побывали на экскурсии в пожарной части
Школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Нефтяник» в городе Сунжа Ингушетии, в рамках дня открытых дверей побывали в пожарной части города Малгобека, рассказали в администрации ДОЛ.
Ребята познакомились с условиями службы пожарных. Сотрудники МЧС рассказали им о распорядке дня, о том, как действует личный состав в случае пожаров, аварийно-спасательных работ и о многом другом.
Также сотрудники пожарной части продемонстрировали мальчишкам спецтехнику и снаряжение, предоставив им возможность посидеть за рулем пожарной машины и подержать в руках выпускающий мощную струю воды брандспойт.