Школьники из лагеря «Нефтяник» Ингушетии побывали на экскурсии в пожарной части

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Школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Нефтяник» в городе Сунжа Ингушетии, в рамках дня открытых дверей побывали в пожарной части города Малгобека, рассказали в администрации ДОЛ.

Ребята познакомились с условиями службы пожарных. Сотрудники МЧС рассказали им о распорядке дня, о том, как действует личный состав в случае пожаров, аварийно-спасательных работ и о многом другом.

Также сотрудники пожарной части продемонстрировали мальчишкам спецтехнику и снаряжение, предоставив им возможность посидеть за рулем пожарной машины и подержать в руках выпускающий мощную струю воды брандспойт.

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