Акция

Школьники из Плиево посадили деревья в честь ветеранов ВОВ

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Учащиеся средней школы № 2 сельского поселения Плиево присоединились к международной акции «Сад памяти» и высадили на территории образовательного учреждения саженцы ясеня в честь ветеранов ВОВ, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Каждое из деревьев ребята посвятили ветеранам Великой Отечественной войны, чьи портреты были пронесены в шествии «Бессмертного полка» в Магасе. Учащиеся старших классов для участия в мероприятии оделись форму солдат и помогли младшим школьникам в посадке деревьев. Каждый из детей принес портрет родственника, воевавшего за мирное небо в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнёр акции — «Русская медная компания».

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