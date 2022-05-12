Школьники из Плиево посадили деревья в честь ветеранов ВОВ

«Каждое из деревьев ребята посвятили ветеранам Великой Отечественной войны, чьи портреты были пронесены в шествии «Бессмертного полка» в Магасе. Учащиеся старших классов для участия в мероприятии оделись форму солдат и помогли младшим школьникам в посадке деревьев. Каждый из детей принес портрет родственника, воевавшего за мирное небо в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнёр акции — «Русская медная компания».