Школьники села Алхасты Ингушетии увековечили имена 24 земляков в «Саду памяти»
В школе-детском саду сельского поселения Алхасты Сунженского района Ингушетии прошла международная акция «Сад памяти».
В акции приняли участие юнармейцы, члены детской общественной организации «Эрзи», а также учителя, которые посадили 24 дерева в честь участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из их села. Ребята рассказали о каждом из своих земляков и повязали ленточки на именные саженцы.
В заключение акции всем участникам были вручены значки с изображением ордена Отечественной войны, отороченные георгиевской ленточкой.