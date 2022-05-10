Память

Школьники села Алхасты Ингушетии увековечили имена 24 земляков в «Саду памяти»

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В школе-детском саду сельского поселения Алхасты Сунженского района Ингушетии прошла международная акция «Сад памяти».

В акции приняли участие юнармейцы, члены детской общественной организации «Эрзи», а также учителя, которые посадили 24 дерева в честь участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из их села. Ребята рассказали о каждом из своих земляков и повязали ленточки на именные саженцы.

В заключение акции всем участникам были вручены значки с изображением ордена Отечественной войны, отороченные георгиевской ленточкой.

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