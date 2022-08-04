Школьников Ингушетии приглашают к участию в литературном конкурсе «Классная сказка»

Отборочный этап конкурса стартует 1 сентября, в День знаний.

По словам организаторов, литературное творчество доступно каждому подростку, но важно попасть в среду, где искренне увлечены книгами. Такую среду не надо искать далеко — можно сформировать ее в собственном классе. Это особенность «Классной сказки»: в ней участвуют целыми школьными классами. Возраст участников — от 12 до 16 лет.

Задачи проекта «Классная сказка» — сформировать единую общероссийскую систему поддержки литературно одаренных детей, повысить уровень литературного образования в школе и интерес подростков к урокам словесности, а также привлечь писателей из регионов к работе с талантливыми школьниками в качестве кураторов.

На первом, отборочном этапе команды-участники (класс школы во главе с классным руководителем, дети от 12 до 16 лет) должны снять ролик продолжительностью до 1 минуты на тему любого литературного произведения из школьной программы или сценку из него.

Экспертное жюри оценит оригинальность идеи, выбор темы, качество актерской игры, костюмы, сюжет. Записи роликов принимаются на конкурс до 1 октября 2022 года. Не позднее 10 октября экспертное жюри АСПИ отберет 20 классов-победителей — они и станут участниками основного этапа конкурса, который будет проходить с 10 октября по 20 ноября 2022 года.

На основном этапе каждая команда получит своего наставника — известного в регионе профессионального литератора. Наставники в течение месяца проведут с командой четыре мастер-класса и два семинара. По итогам занятий класс создает законченный текст литературной сказки и высылает его на конкурс. В финал пройдут 3 команды-победителя и 5 команд резерва.

Три команды финалистов на зимних каникулах, с 6 января по 8 января 2023 г., отправятся в Москву, где с ними проведут занятия известные российские писатели, а произведения участников будут опубликованы в сборнике и СМИ. Также школьников-финалистов ждут увлекательные мастер-классы и экскурсии по столице. Проект будет освещаться в СМИ и на сайте АСПИ.

Ассоциация союзов писателей и издателей уделяет значительное внимание развитию и поддержке детских литературных талантов. По итогам конкурса «Мир литературы. Юность» сразу сто российских школьников провели литературную смену в Международном детском центре «Артек» (в феврале 2022 г.). Лучшие работы подростков вошли в специальный сборник, были опубликованы в журнале «Юность» и других толстых литературных журналах.