Экология

Школьников Ингушетии приглашают принять участие в эколого-просветительском проекте

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Неправительственный экологический фонд имени академика Владимира Вернадского до 30 июня текущего года принимает заявки для участия в эколого-просветительском проекте «Школа ECO-SKILLS» от учащихся 14-18 лет, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии.

Отмечается, что цель проекта — развитие у молодых людей знаний и навыков, необходимых для создания и воплощения собственных инновационных проектов, направленных на решение актуальных экологических проблем. Школьники затем реализуют их на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Программа включает теоретическую подготовку учеников в области охраны окружающей среды посредством онлайн-вебинаров и отработку практических навыков природоохранной и проектной деятельности на базе особо охраняемых природных территорий.

Проект стартовал в прошлом году и в нем приняли участие школьники из 30 субъектов России. В финал попали 12 лучших учеников, которые в течение недели проходили практическое обучение на базе Национального парка «Красноярские столбы».
Положение об эколого-просветительском проекте доступно на сайте: http://vernadsky. ru.

К участию приглашаются также педагоги, которые могут выступать в качестве наставников участников проекта, слушателей в рамках теоретического этапа и сопровождающих участников на практическом этапе.

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