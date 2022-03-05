Школьников Ингушетии приглашают принять участие в олимпиаде Группы «Россети»

Олимпиада пройдет в дистанционном формате в два этапа. 12-13 марта — тестовые задачи по физике, математике и информатике. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по трем предметам, перейдут во второй этап.

16-17 апреля — комплексные задания на основе реальных кейсов в области электроэнергетики, ориентированные на оценку склонности к творческому мышлению и умению применять теоретические знания на практике. Авторы лучших решений будут приглашены на очные региональные конференции, по итогам которых будут определены победители и призеры олимпиады.

Победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании, приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки, а также приглашение на Энергетическую проектную смену Группы компаний «Россети», которая пройдет летом на базе одного из детских оздоровительных центров. Там старшеклассники получат возможность разработать собственные проекты по перспективным направлениям энергетики.

Дополнительно, участники, набравшие высокие баллы по отдельным предметам на первом этапе олимпиады, смогут принять участие в финале олимпиады «Надежда энергетики», которую проводят ведущие профильные вузы.

Всероссийская олимпиада школьников группы «Россети» проводится с 2018 года. Для компании — это одна из возможностей отбора и подготовки профессиональных кадров для отрасли. Для конкурсантов — уникальный шанс познакомиться с актуальными проблемами и направлениями развития энергетики через решение необычных и интересных задач. Ежегодно в проекте принимают участие более 3000 человек из почти 400 населенных пунктов.

Подробнее об олимпиаде: https://olimpiadarosseti.ru