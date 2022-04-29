Школьников в Ингушетии учат грамотному обращению с электричеством

Тысячи энергетиков задействованы в реализации комплексной программы, направленной на предупреждение несчастных случаев, сохранение детских жизней и здоровья. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на питающие центры, проверку технического состояния оборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений, подготовку информационных материалов, сообщает пресс-служба компании.

Одной из самых важных его составляющих специалисты называют занятия по электробезопасности, которые давно стали обязательным элементом образовательных программ регионов функционирования компании «Россети». Энергетики встречаются с ребятами в детских садах, школах и лагерях отдыха.

Очередной урок «Опасно — электричество!» специалисты филиала «Ингушэнерго» провели в средней общеобразовательной школе номер 15 города Назрани. Сотрудники Назрановских районных электрических сетей — мастер Иса Газдиев и инженер по эксплуатации Илез Дзауров, пояснили детям, что такое электрический ток, напомнили основные правила обращения с ним и познакомили с предупреждающими знаками на оборудовании.

Ребятам также рассказали, как нужно вести себя во время грозы, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, если поблизости проходят провода, набрасывать верёвки, проволоку, воздушных змеев на ЛЭП, и напомнили — человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно, и самое главное — быстро оказать ему первую помощь.

В завершение занятия школьники получили канцелярские наборы: расписания уроков, тетради и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Занятия по электробезопасности постоянно трансформируются и усовершенствуются — мы в постоянном поиске ярких и нестандартных способов подачи дидактического материала. К примеру, в настоящее время специалисты работают над новым проектом — «Братство Светлых». В рамках инициативы планируем приглашать дополнительных спикеров на уроки. Выбор будет довольно неожиданным, и, я уверен, наши гости не только удивят аудиторию, но и заметно оживят дискуссию», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.