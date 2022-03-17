Школу 1915 года постройки в Ингушетии закроют из-за грубых нарушений правил безопасности

«По результатам очередной проверки сотрудников чрезвычайного ведомства компетентными службами Ингушетии решено временно приостановить деятельность средней общеобразовательной школы № 2 сельского поселения Вознесенское Малгобекского района», — сказал представитель чрезвычайного ведомства.

По его данным, одна из самых старых школ Малгобекского района 1915 года, деревянные постройки, где ранее располагался госпиталь, не отвечают нормам пожарной безопасности. Неоднократно их состояние вызывало нарекания со стороны проверяющих. На этот раз были выявлены нарушения из 19 пунктов.

Однако руководство общеобразовательного ведомства не принимало меры по их устранению, даже элементарных. Находиться в учреждении небезопасно.

Как отметил начальник отдела надзорной деятельности по Малгобеку и Малгобекскому району ГУ МЧС по региону Ахмед Котиев, не соответствуют правилам безопасности газовые печи, не проверено состояние дымоходов, электропроводка выполнена с нарушениями.

Работу школы приостановят с 20 марта.