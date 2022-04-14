Школу за полмиллиарда рублей построят в Малгобекском районе Ингушетии в этом году

«Объект, призванный обеспечить жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, возведут в районе новостроек», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, строительство школы по нацпроекту «Образование» начато в сентябре 2020 года по заказу Минстроя Ингушетии, строительный контроль осуществляет управление капстроительства региона.

Стоимость объекта — порядка 500 млн руб. На текущий момент выполнено работ на сумму 140 млн руб., готовность составляет 35%.

Железобетонные работы на площадке практически завершены, сейчас строители заняты кирпичной кладкой стен и штукатуркой внутренних поверхностей. Одновременно ведётся монтаж пластиковых стеклопакетов.

Кроме этого, практически завершены работы по прокладке наружного водопровода и теплотрассы, построена котельная. Отклонения от графика нет. Здание предполагается сдать в эксплуатацию в декабре текущего года.

Как сообщал ранее вице-премьер республики Тимур Фаттахов, в Ингушетии до конца года запланировано строительство 21 школы в рамках нацпроекта «Образование» и восьми детских садов по нацпроекту «Демография» свыше чем на 15 тыс. 690 мест.