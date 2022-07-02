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Шквал до 25 метров в секунду и ливни ожидаются в Ингушетии

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В Ингушетии в течение в течение суток 2 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Если вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случаи пожара с мобильного телефона по номеру «101» и «010», со стационарного телефона 01, напомнили в чрезвычайном ведомстве.

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