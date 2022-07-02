Шквал до 25 метров в секунду и ливни ожидаются в Ингушетии

На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Если вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случаи пожара с мобильного телефона по номеру «101» и «010», со стационарного телефона 01, напомнили в чрезвычайном ведомстве.