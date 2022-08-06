Сильнодействующие вещества изъяты правоохранителями у двух жителей Ингушетии

В ходе личного досмотра у одного из них обнаружено и изъято 56 капсул с надписью «PGN 300», содержащих сильнодействующее вещество «Прегабалин», общей массой 21,84 грамма; 4 флакона с надписью «Тропикамид», содержащих одноименное сильнодействующее вещество, общей массой 40,48 грамма и 0,35 грамма наркотического средства «Мефедрон».

У второго обнаружено и изъято 9 капсул «Прегабалина», общей массой 3,51 грамма, 2 флакона «Тропикамида», общей массой 20,14 грамма, 2,32 грамма марихуаны.

В отношении первого задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК, в отношении второго составлены административные протоколы по статьям 6.8 и 6.9 КоАП России.