Сильный ветер до 32 метров в секунду ожидается в горных районах Ингушетии

В чрезвычайном ведомстве по республике призывает жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках. Держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Отправляясь в дорогу, необходимо учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.