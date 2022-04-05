Прогноз

Сильный ветер до 32 метров в секунду ожидается в горных районах Ингушетии

0

Сегодня, 5 апреля, в период 9-11 часов и до конца суток в горных районах Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве по республике призывает жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках. Держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Отправляясь в дорогу, необходимо учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии определили нового обладателя Кубка КВН
Житель Ингушетии ответит в суде за кражу денег из чужого автомобиля
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже снюса
Главу сельской администрации в Ингушетии уличили в незаконном оформлении земельных участков
На центральных улицах Магаса установили искусственные дорожные неровности
В Ингушетии готовятся к паводкоопасному периоду
В трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет, в четвертом — газ
В Ингушетии стабилизировались цены на сахар, муку и подсолнечное масло
В Ингушетии за неделю заболеваемость Covid-19 снизилась на 17%
Жителя Чечни приговорили к обязательным работам за пьяную езду в Ингушетии
Глава Ингушетии и гендиректор ПАО «Россети» обсудили функционирование электросетевого комплекса региона

Главное

Яндекс.Метрика

 