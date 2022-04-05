Сильный ветер до 32 метров в секунду ожидается в горных районах Ингушетии
Сегодня, 5 апреля, в период 9-11 часов и до конца суток в горных районах Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду.
В чрезвычайном ведомстве по республике призывает жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках. Держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.
Отправляясь в дорогу, необходимо учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.