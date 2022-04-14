Синоптики предупредили о заморозках в Ингушетии
Местами в Ингушетии 14 и 15 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Отмечается, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.
Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.