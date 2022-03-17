СК Ингушетии начал проверку по факту гибели рабочего на стройке

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В Ингушетии организована проверка по факту гибели мужчины в результате падения с третьего этажа во время строительных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По предварительным данным, потерпевший 16 марта 2022 года осуществлял работы по заливке бетона на третьем этаже строительного объекта, в процессе выполнения работ упал на строительную площадку и скончался от полученной травмы при доставлении в лечебное учреждение. Следствием предварительно установлено, что на объекте мужчина работал без заключения трудового договора либо иных правовых документов», — говорится в сообщении.

Следователем и следователем-криминалистом произведены осмотры места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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