СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупов двух местных жителей

«По данным следствия, 1 апреля 2022 года в домовладении, расположенном в сельском поселении Троицкое, обнаружено тело 44-летнего местного жителя без внешних признаков насильственной смерти. Также утром 2 апреля того же года в квартире дома, расположенного на улице Осканова в Карабулаке обнаружено тело 39-летнего местного жителя без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данным фактам следователями проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.