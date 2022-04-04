СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупов двух местных жителей

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СУ СКР по Ингушетии проводит проверку по факту обнаружение трупов местных жителей 44 и 39 лет, сообщает пресс-служба ведомства

«По данным следствия, 1 апреля 2022 года в домовладении, расположенном в сельском поселении Троицкое, обнаружено тело 44-летнего местного жителя без внешних признаков насильственной смерти. Также утром 2 апреля того же года в квартире дома, расположенного на улице Осканова в Карабулаке обнаружено тело 39-летнего местного жителя без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данным фактам следователями проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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