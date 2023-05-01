Криминал

СК Ингушетии возбудил уголовное дело по факту истязания 4-летней девочки

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В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту госпитализации 4-летней девочки с серьезными травмами, нанесенными ей, предположительно, матерью и бабушкой, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены гражданские и должностные лица. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям близких родственников ребенка, а также должностным лицам органов системы профилактики», — сказал собеседник.

Также, по его словам, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела.

Ранее издание сообщало, что в полицию из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о госпитализации малолетней девочки 2018 г. р., проживающей в одной из квартир в городе.

Ребенок в медучреждение поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, истощением, судорожным синдромом, кровоизлиянием сетчатки обоих глаз, двусторонней пневмонией, анемией и гематомами лицевой части.

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