СК Ингушетии возбудил уголовное дело по факту истязания 4-летней девочки
В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту госпитализации 4-летней девочки с серьезными травмами, нанесенными ей, предположительно, матерью и бабушкой, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.
«В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены гражданские и должностные лица. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям близких родственников ребенка, а также должностным лицам органов системы профилактики», — сказал собеседник.
Также, по его словам, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела.
Ранее издание сообщало, что в полицию из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о госпитализации малолетней девочки 2018 г. р., проживающей в одной из квартир в городе.
Ребенок в медучреждение поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, истощением, судорожным синдромом, кровоизлиянием сетчатки обоих глаз, двусторонней пневмонией, анемией и гематомами лицевой части.