СК начал проверку по факту гибели 23-летнего мужчины от отравления угарным газом

«По данным следствия, в Карабулакскую городскую больницу доставлено тело 23-летного жителя республики без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что смерть потерпевшего наступила по причине отравления угарным газом по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.