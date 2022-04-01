СК начал проверку по факту гибели 23-летнего мужчины от отравления угарным газом

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СУ СКР по Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа 23-летнего местного жителя, предварительно, отравившегося угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в Карабулакскую городскую больницу доставлено тело 23-летного жителя республики без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что смерть потерпевшего наступила по причине отравления угарным газом по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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