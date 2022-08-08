Криминал

СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины

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Следственные органы Ингушетии проводят проверку по факту обнаружения тела 32-летнего местного жителя в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Тело обнаружено в частном доме по улице Албакова сельского поселения Кантышево Назрановского муниципального района республики. По данному факту проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. ст 144,145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело было без внешних признаков насильственной смерти.

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