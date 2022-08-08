СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины

«Тело обнаружено в частном доме по улице Албакова сельского поселения Кантышево Назрановского муниципального района республики. По данному факту проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. ст 144,145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело было без внешних признаков насильственной смерти.