Следком

СК России считает своевременным создание движения детей и молодежи

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Следственный комитет считает своевременным и актуальным принятие Госдумой закона о создании всероссийского движения детей и молодежи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Необходимо отметить, что СК России давно выступает за создание единой молодежной организации, целью которой являлось бы воспитание молодого поколения, формирование у него духовно-нравственных ценностей. Важность воспитательного процесса никогда не вызывала сомнений, поэтому в ведомственных образовательных организациях обучение построено с учетом необходимости освоения студентами и кадетами не только теоретических и практических навыков, но и формирования морально-нравственных ориентиров и чувства патриотизма», — говорится в релизе.

В СК России надеются, что после вступления закона в силу деятельность нового молодежного движения будет не формальной, а реальной и поможет значительно повысить эффективность организации воспитания и досуга детей, что, несомненно, будет способствовать как их развитию, так и обеспечению безопасности.

Напомним, Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в России движения детей и молодежи.

Закон предусматривает, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За министерством просвещения закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения.

Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

При губернаторах в регионах предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать движение более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику — гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.

Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество.

Название организации будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд движения.

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