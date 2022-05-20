Безопасность

СК России вновь обращается к взрослым: участились случаи выпадения детей из окон

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Более чем в 20 регионах страны в апреле-мае зафиксированы случаи травмирования и гибели детей в результате выпадения из окон многоквартирных домов. Следственными органами СКР проводятся проверки, по нескольким фактам возбуждены уголовные дела.

Нередко причины гибели и травмирования детей — невнимательность и безответственность взрослых. Родители забывают, что, если в комнате открыто окно, нельзя оставлять малыша без присмотра, отметили в ведомстве.

Москитная сетка защитит дом от насекомых, а от выпадения ребенка из окна — нет. Устройство, наоборот, иногда способствует трагедии: ребенок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену, что неизбежно приведет к плачевным последствиям.

На окнах в доме с маленьким ребенком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.

Родители, берегите своих детей, призвали в СК России.

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