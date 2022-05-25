Следком

СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 24-летней местной жительницы 7 мая текущего года, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в ходе производства предварительного следствия по ранее возбужденному уголовному делу установлено, что 24-летняя жительница республики не позднее 7 мая 2022 года ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождения.

Расследование продолжается.

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