СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы

«По данным следствия, в ходе производства предварительного следствия по ранее возбужденному уголовному делу установлено, что 24-летняя жительница республики не позднее 7 мая 2022 года ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождения.

Расследование продолжается.