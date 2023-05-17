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Скончавшуюся 4-летнюю Самиру из Ингушетии похоронят после судмедэкспертизы

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Тело скончавшейся после истязаний родными 4-летней Самиры отправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти, сообщил газете «Ингушетия» пресс-секретарь СУ СКР по региону Саварбек Дахкильгов.

«В рамках возбужденного уголовного дела тело девочки отправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти. После заключения эксперта тело передадут для захоронения», — сказал собеседник издания.

По его словам, на экспертизу, предположительно, уйдет один день. Похороны девочки пройдут в Малгобеке.

Ранее издание сообщало, что матери истерзанной 4-летней девочки могут ужесточить обвинение из-за ее смерти, следователи переквалифицируют уголовное дело после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что об избиении малолетней девочки стало известно в конце апреля после того, как ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Калиматов заявил, что виновники преступления не уйдут от наказания. 9 мая он навещал девочку в детской республиканской клинической больнице и с удовлетворением сообщил, что она пришла в себя.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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