Следственный комитет России открыл «горячую линию» для беженцев из ЛДНР и Украины

Многоканальная телефонная линия — 8-800-100-12-60 работает в круглосуточном режиме. Прибывающие граждане смогут обратиться, нажав цифру 6 в голосовом меню.

Созданная по решению Бастрыкина «горячая линия» позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов, отметили в пресс-службе СК России.

Также контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться сотрудниками информационного центра и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в телеграм-канале (t. me/infocentrskrf) и социальных сетях «ВКонтакте» (vk. com/priemnaya_bastrikina и vk. com/infocentrskrf) и «Одноклассники» (ok. ru/group/61254572769397).