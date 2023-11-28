Со школьниками села Пседах Ингушетии провели беседу об отношении к детям-инвалидам
В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района провели со школьниками беседу «Где добро, там и тепло», посвященную детям-инвалидам, сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
«Детям рассказали о том, что жизнь инвалида очень отличается от жизни обычного человека. Многие не выдерживают насмешек и неуважения, но среди них есть и жизнестойкие люди — они общаются с окружающими, занимаются спортом, искусством, работают, живут полноценной жизнью», — рассказал представитель РДНТ.
В рамках мероприятия ребята посмотрели мультфильмы в стиле аниме «Про Диму» и «Вне зрения», из которых они узнали, насколько важно помогать людям, имеющим слабое здоровье и нуждающимся в помощи и поддержке.
По словам собеседника, все школьники прониклись идеей, что необходимо вырабатывать в себе такие качества характера, как сострадание, доброжелательность, толерантность, умение понять проблемы другого человека, желание оказать помощь тем, кто в ней нуждается.