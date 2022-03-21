Налоги

Собираемость налогов по объектам недвижимости в Назрановском районе Ингушетии — одна из самых высоких

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Собираемость налогов по объектам недвижимости в Назрановском районе Ингушетии — одна из самых высоких в республике.

Об этом заявил и. о. заместителя руководителя УНФС России по РИ Абдул-Кадыр Костоев на первом в этом году заседании межведомственной комиссии под руководством первого вице-премьера Олега Фурсова по вопросам, касающимся легализации объектов недвижимости и земельных участков.

Глава Назрановского района Муса Муталиев особо отметил, что в рамках земельного контроля проводились внеплановые выездные проверки совместно с сотрудниками полиции на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства. В отношении нарушителей были составлены необходимые материалы и направлены в Управление Росреестра по РИ.

Так, в отношении 16 жителей сельского поселения Али-Юрт были поданы исковые заявления об аннулировании записи о регистрации права собственности на земельные участки. Кроме этого, 434 иска подано и по другим населенным пунктам района.

По информации пресс-службы Главы и правительства РИ, всего в районе функционируют 377 магазинов, 4 рынка и 16 объектов общественного питания. Из объектов недвижимого имущества по итогам прошлого года зарегистрировано 934 объекта, из них 237 — индивидуальное жилищное строительство и 697 земельных участков.

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