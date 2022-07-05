Собкор газеты «Ингушетия» стала призером конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Как сообщается, в этом году пишущее сообщество из регионов ЮФО и СКФО заявило на конкурс 465 работ, среди которых заметки, статьи, обзоры, сюжеты, телевизионные программы и радиопередачи, посты в социальных сетях, подкасты и другие современные жанры масс-медиа.

Наибольшее количество работ, как и в предыдущие годы, собрала номинация «Интернет-СМИ». По числу участников лидером стала Ростовская область, представители которой подали 112 заявок. Именно в этой номинации Мадина Оздоева завоевала третье место за материал о программистах «Обладатели вездесущего синдрома», опубликованный в газете «Ингушетия» в сентябре 2021 года.

В состав членов жюри регионального этапа XI конкурса журналистов вошли главный редактор городской газеты «Краснодарские известия» Владимир Вербитский, главный редактор «Деловой газеты - Юг» Дмитрий Волков, вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов и директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

«Цифровая тематика сегодня входит в число ключевых тем на повестке большинства СМИ, от федеральных каналов до муниципальных газет. И это объяснимо той ролью, которую она играет в жизни общества, государства и бизнеса. Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе «Ростелеком» выступает в этом процессе лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказывают журналисты», — отметил вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Члены регионального жюри отобрали трех победителей в каждой из пяти основных номинаций: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа».

«Сегодня цифровизация стала неотъемлемой составляющей нашей жизни. С каждым днем появляются новые технологии, автоматизированные решения, умные устройства, цель которых — сделать нашу жизнь эффективнее и удобнее. И большую роль в этом процессе играют представители масс-медиа — журналисты и блогеры, которые рассказывают, показывают и учат правильно применять эти инновации на практике», — считает директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.