Содержавшийся под стражей в Египте студент из Ингушетии Али Дзейтов оправдан

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В Египте оправдан студент из Ингушетии Али Дзейтов, более трех лет содержавшийся в Каирской тюрьме по обвинению в преступлении террористической направленности, сообщает пресс-служба информационно-аналитического сектора УПЧ в регионе.

«После длительного разбирательства суд Египта пришел к выводу о несостоятельности обвинений в адрес Дзейтова и постановил оправдать его. На протяжении всего времени пребывания Дзейтовав тюрьме, уполномоченным по правам человека в Ингушетии Ибрагимом Цечоевым и Главой республики Махмуд-Али Калиматовым продолжалась работа по его освобождению совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой, министерством иностранных дел и непосредственно с посольством России в Египте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны студенты из Ингушетии, которые хотели получить в Египте религиозное образование.

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