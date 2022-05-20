Содержавшийся под стражей в Египте студент из Ингушетии Али Дзейтов оправдан

«После длительного разбирательства суд Египта пришел к выводу о несостоятельности обвинений в адрес Дзейтова и постановил оправдать его. На протяжении всего времени пребывания Дзейтовав тюрьме, уполномоченным по правам человека в Ингушетии Ибрагимом Цечоевым и Главой республики Махмуд-Али Калиматовым продолжалась работа по его освобождению совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой, министерством иностранных дел и непосредственно с посольством России в Египте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны студенты из Ингушетии, которые хотели получить в Египте религиозное образование.