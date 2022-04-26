Сопровождающие группы детей взрослые могут посетить музей ИЗО Ингушетии бесплатно

В соответствии с приказом министерства культуры России от 8 апреля текущего года, бесплатно посетить музей могут не более двух сопровождающих с одной группой.

В пресс-службе также напомнили, что посетить учреждение без оплаты могут лица, не достигшие 16 лет, участники Великой Отечественной войны и инвалиды.

Музей изобразительных искусств открыт для посещения с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу — с 10 до 17. Стоимость билета — 50 рублей.