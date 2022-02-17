Сотрудница налоговой службы Ингушетии заподозрена в присвоении 3 млн руб.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении начальника отдела УФНС по подозрению в завладении бюджетными денежными средствами в сумме 3 млн руб. с 2016 по 2018 годы с использованием служебного положения, а также электронных цифровых подписей сотрудников», — сказал собеседник издания.

В отношении подозреваемой избрана мера в виде подписки о невыезде.