Сотрудницу газовой службы в Ингушетии ждет суд за передачу неверных показаний счетчика

«По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемая внесла в официальный документ — бланк осмотра прибора учета газа, заведомо ложные сведения об осмотре контролером прибора учета газа, установленного в домовладении по улице Башкирской в Назрани и фиксации отсутствия нарушений его опломбирования, в то время как осмотр данного прибора не проводился», — говорится в сообщении.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 292 УК РФ (служебный подлог).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.