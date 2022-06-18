Газоснабжение

Сотрудницу газовой службы в Ингушетии ждет суд за передачу неверных показаний счетчика

0

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней сотрудницы «Газпром межрегионгаз Назрань», которая внесла ложные сведения об осмотре контролером прибора учета газа, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемая внесла в официальный документ — бланк осмотра прибора учета газа, заведомо ложные сведения об осмотре контролером прибора учета газа, установленного в домовладении по улице Башкирской в Назрани и фиксации отсутствия нарушений его опломбирования, в то время как осмотр данного прибора не проводился», — говорится в сообщении.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 292 УК РФ (служебный подлог).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путин отметил Ингушетию в числе регионов, добившихся прогресса в рейтинге инвестклимата
Калиматов: «Водоснабжение в Ингушетии — это проблема, которую надо решать в комплексе»
В Ингушетии напомнили об ужесточении правил получения разрешения на владение оружием
НБ республики получила в дар книгу «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века»
Около 8 млн руб. получил проект по возрождению музыкального творчества ингушей
Житель Ингушетии получил два года условно и штраф за покупку краденой нефти
Школа имени Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии готова к открытию
Национальный театр Ингушетии приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»
В Ингушетии обсудили вопросы развития среднего профессионального образования
Журнал авиакомпании S7 знакомит своих читателей с национальной культурой ковроткачества ингушей
В Ингушетии откроется гончарная мастерская для людей с ОВЗ

Главное

Яндекс.Метрика

 