Безопасность

Сотрудник МЧС по Ингушетии напомнил детям о правилах безопасности на воде

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Сотрудники МЧС по Ингушетии продолжают проводить разъяснительную работу среди населения по правилам безопасного поведения на водоемах и о последствиях их нарушения. Очередную беседу с детьми на пруду города Назрани провел представитель чрезвычайного ведомства Адам Темирханов.

Темирханов ознакомил ребят с правилами безопасности, рассказал о способах оказания первой помощи пострадавшему, объяснил, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде, довел основные действия, если требуется помощь другому человеку.

Для закрепления полученных знаний, представитель чрезвычайного ведомства ответил на вопросы и раздал ребятам тематические памятки с кратким содержанием основных правил безопасности на воде и номерами телефонов экстренных служб, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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