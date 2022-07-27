Сотрудник МЧС по Ингушетии напомнил детям о правилах безопасности на воде

Темирханов ознакомил ребят с правилами безопасности, рассказал о способах оказания первой помощи пострадавшему, объяснил, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде, довел основные действия, если требуется помощь другому человеку.

Для закрепления полученных знаний, представитель чрезвычайного ведомства ответил на вопросы и раздал ребятам тематические памятки с кратким содержанием основных правил безопасности на воде и номерами телефонов экстренных служб, сообщает пресс-служба МЧС по региону.