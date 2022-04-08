Сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии рассказали о защите трудовых прав работников

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Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии приняли участие в обучающем онлайн-семинаре на тему «Защита трудовых прав работников в Российской Федерации», организованном федеральным уполномоченным совместно с Научно-образовательным центром по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Семинар начался с выступления начальника Управления защиты социальных и культурных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Сергея Андрианова.

В мероприятии приняли участие региональные уполномоченные и сотрудники аппаратов уполномоченных 60 субъектов Российской Федерации. Лекторами выступали профессора и доценты кафедры трудового права и социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Лютов Н. Л., Беляковская О. В., Благодир А. Л., Черных Н. В.

Как сообщил информационно-аналитический сектор УПЧ в РИ, семинар раскрывал такие темы, как применение в практике судов принципов трудового права, актуальные вопросы судебной практики по рассмотрению трудовых споров, будущее цифровых технологий в регулировании труда, изменения в правовом регулировании труда дистанционных работников.

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