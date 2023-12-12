Награда

Сотрудникам Управления Федерального казначейства по Ингушетии вручили ведомственные награды

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В Управлении Федерального казначейства по Ингушетии провели торжественное мероприятие по награждению отличившихся сотрудников ведомства.

Отмечается, что за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 100-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации руководитель управления Ильяс Угурчиев, председатель комитета по бюджету и налогам парламента республики Магомет-Сали Добриев вручили награды Федерального казначейства, а также Народного собрания региона ревизорам управления.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, депутат Магомет-Сали Добриев работал в системе государственного финансового контроля более 28 лет, 14 из которых в должности руководителя ТУ Росфиннадзора в Ингушетии.

В непринужденной теплой атмосфере он побеседовал с ревизорами, вспоминая совместные годы работы, упомянул ветеранов контрольно-ревизионного блока, пожелал крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов в решении важных задач, стоящих перед контрольно-ревизионными органами, и развития государственного финансового контроля на благо страны.

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