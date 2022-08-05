Сотрудники центра «Молодой патриот» провели в детских лагерях Ингушетии спортивные мероприятия
Сотрудники Ингушского центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» проводят в детских оздоровительных лагерях мероприятия, сообщили газете «Ингушетия» в администрации центра.
Так, в ДОЛ «Эрзи» в Джейрахском районе и лагере имени В. М. Комарова в сельском поселении Троицкое прошли мастер-классы по военно-прикладным видам спорта, а также тренинги по противодействию экстремизму и терроризму.
Ребята учились стрелять по мишеням из мелкокалиберной винтовки, состязались в спортивных эстафетах, играли в шашки и волейбол, рисовали плакаты антитеррористической направленности.