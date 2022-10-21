Сотрудники Госархива Ингушетии оказали методическую помощь коллегам из Джейрахского района
Руководство и специалисты Государственной архивной службы Ингушетии побывали в администрации Джейрахского района в рамках запланированных организационных мероприятий по совершенствованию архивного дела республики, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время рабочего визита состоялась встреча руководителя ГАС Магомета Картоева и главы администрации Ахмеда Льянова. В ходе беседы они обсудили насущные вопросы по развитию архивной деятельности в муниципалитете, договорились о дальнейшем сотрудничестве в сохранении истории Джейрахского района.
При ознакомлении с работой муниципального архива представители Госархива отметили наличие большого объема неупорядоченных документов, требующих скорейшей научно-технической обработки, а также размещения в помещении с необходимыми условиями для обеспечения их сохранности.
Также они акцентировали внимание работников администрации на необходимости налаживания работы муниципального архива по всем направлениям его деятельности, что будет способствовать сохранению истории Джейрахского района.