Сотрудники госструктур и простые жители Ингушетии собрали одежду и продукты для беженцев из Донбасса
Республика отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, сообщил газете «Ингушетия» депутат Народного собрания Ингушетии, руководитель оперативного штаба по оказанию помощи беженцам из Донбасса Магомет Алисханов.
«В первый рабочий день мы решили отправить помощь, которая очень необходима жителям Донбасса. Этот вопрос находится под пристальным вниманием Главы республики Махмуд-Али Калиматова, мы постоянно докладываем ему о ходе благотворительной акции», — сказал Алисханов.
Как отметил глава фракции «Единой России» в парламенте, помощь на протяжении десяти дней собирали как простые жители, так и госслужащие.
В состав гумпомощи вошли продукты питания длительного срока хранения, бутилированная вода, крупы, мука, одежда для взрослых и детей, средства личной гигиены.
Жители республики не остаются безучастными к судьбам людей, проживающих на территории Донбасса. Каждый день в пункты приема помощи обращаются граждане с желанием оказать посильную помощь жителям Донецкой и Луганской республик. Автотранспорт с надписью «Жителям Донбасса от Республики Ингушетия» отправился в путь.
С учетом потребности и заявки на следующей неделе власти региона намерены отправить фуры с чистой питьевой водой.
Региональный оперативный штаб по сбору помощи работает ежедневно на улице Кулиева в столице республики Магасе с 9 до 18 часов.
Напомним, несколько дней назад Ингушетия отправила 20-тонный груз для российских солдат, участвующих в спецоперации по защите Донбасса в Украине. Делегация во главе с первым зампредом правительства региона Магомедом Евлоевым и министром сельского хозяйства и продовольствия Магомедом Гагиевым повезла 20 тонн продуктов: мясо, тушёнку, воду, яблоки, а также средства гигиены. Все продукты местного производства, экологически чистые.