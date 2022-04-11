Сотрудники госструктур и простые жители Ингушетии собрали одежду и продукты для беженцев из Донбасса

«В первый рабочий день мы решили отправить помощь, которая очень необходима жителям Донбасса. Этот вопрос находится под пристальным вниманием Главы республики Махмуд-Али Калиматова, мы постоянно докладываем ему о ходе благотворительной акции», — сказал Алисханов.

Как отметил глава фракции «Единой России» в парламенте, помощь на протяжении десяти дней собирали как простые жители, так и госслужащие.

В состав гумпомощи вошли продукты питания длительного срока хранения, бутилированная вода, крупы, мука, одежда для взрослых и детей, средства личной гигиены.

Жители республики не остаются безучастными к судьбам людей, проживающих на территории Донбасса. Каждый день в пункты приема помощи обращаются граждане с желанием оказать посильную помощь жителям Донецкой и Луганской республик. Автотранспорт с надписью «Жителям Донбасса от Республики Ингушетия» отправился в путь.

С учетом потребности и заявки на следующей неделе власти региона намерены отправить фуры с чистой питьевой водой.

Региональный оперативный штаб по сбору помощи работает ежедневно на улице Кулиева в столице республики Магасе с 9 до 18 часов.

Напомним, несколько дней назад Ингушетия отправила 20-тонный груз для российских солдат, участвующих в спецоперации по защите Донбасса в Украине. Делегация во главе с первым зампредом правительства региона Магомедом Евлоевым и министром сельского хозяйства и продовольствия Магомедом Гагиевым повезла 20 тонн продуктов: мясо, тушёнку, воду, яблоки, а также средства гигиены. Все продукты местного производства, экологически чистые.