Сотрудники Коммолодёжи Ингушетии и волонтеры-медики приняли участие в донорской акции

«Ежегодно переливание крови позволяет спасать и продлевать миллионы человеческих жизней. И значительный вклад в это вносят незаменимые помощники — волонтеры. Донорами стали более 70 ребят, из них 17 человек стали донорами костного мозга», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи республики.

Костный мозг — основной орган кроветворной системы человека, где образуются новые клетки крови взамен погибающих. Он расположен в плоских (губчатых) костях. Каждому из доноров было назначено индивидуальное время донации. На первом этаже им измерили температуру, выдали средства индивидуальной защиты и только потом разрешили пройти медицинский осмотр и саму процедуру сдачи крови.

Специалист Коммолодежи Назир Галаев отметил, что волонтеры в донорстве — это крайне важное направление добровольчества. И во многом именно благодаря их деятельности в последнее время донорское движение получило новый импульс к развитию.