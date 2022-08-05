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Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар в больнице

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Сотрудники МЧС по Ингушетии, в рамках дня пожарной безопасности, ликвидировали условное возгорание в Назрановской районной больнице.

Сотрудниками Главного управления Зурабом Латыровым и Темерланом Хамхоевым, совместно с огнеборцами пожарно-спасательной части номер один города Назрани, проведена тренировочная эвакуация с больными, находящимися на стационарном лечении, обслуживающим персоналом и руководством медучреждения, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Согласно замыслу, условный пожар возник в палате на первом этаже. Зазвучал сигнал тревоги и звуковое оповещение о пожаре. Моментально работники больницы начали эвакуацию пациентов. Все происходило слаженно, оперативно и без паники.

Как было отмечено представителями МЧС, в ходе мероприятий необходимые нормативы и инструкции по пожарной безопасности были соблюдены. Все системы противопожарной защиты находятся в рабочем состоянии, проведен дополнительный противопожарный инструктаж с медперсоналом и пациентами больницы о правилах пожарной безопасности.

«Нам предстояло оценить оперативность, слаженность и грамотность действий персонала больницы в ходе эвакуации людей, проверить их навыки работы с первичными средствами пожаротушения и средствами самоспасения. Как показали практические действия, персонал лечебного учреждения хорошо подготовлен к действиям в случае возникновения пожара», — отметил Темерлан Хамхоев.

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