Сотрудники МЧС по Ингушетии примут участие в соревнованиях памяти Евгения Зиничева
Сотрудники чрезвычайного ведомства по республике Ибрагим Тангиев и Хамзат Сакалов примут участие во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти бывшего главы МЧС страны, Героя России Евгения Зиничева
Турнир будет проходить с 27 по 30 ноября текущего года в спортивном комплексе парк-отеля «Горизонт» в Московской области, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.
Соревнования будут проводиться в восьми весовых категориях. В них примут участие сборные команды восьми федеральных округов, сформированные главными управлениями Министерства по чрезвычайным ситуациям субъектов, а также ФСО, МВД, ФСИН и войск национальной гвардии.
Напомним, Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021 года в Норильске во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.