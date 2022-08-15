Сотрудники МЧС по Ингушетии провели практические занятия в теплодымокамере
В городе Карабулаке Ингушетии на базе газодымозащитной службы проведены практические занятия в теплодымокамере с личным составом 2-го караула четвертой пожарно-спасательной части, под руководством начальника караула Беслана Гатиева и мастера ГДЗС Исы Цицкиева.
В занятии использовались элементы морально-психологической подготовки офицеров. В тренинге использовалось противопожарная экипировка: кислородные баллоны, маски, краги, шлемы.
Цель занятий — тренировка газодымозащитников, воспитание чувства взаимопомощи, слаженности, физических и психических качеств, способствующих успешному выполнению поставленных задач, сообщает пресс-служба МЧС по региону.