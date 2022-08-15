Сотрудники МЧС по Ингушетии провели практические занятия в теплодымокамере

В городе Карабулаке Ингушетии на базе газодымозащитной службы проведены практические занятия в теплодымокамере с личным составом 2-го караула четвертой пожарно-спасательной части, под руководством начальника караула Беслана Гатиева и мастера ГДЗС Исы Цицкиева.